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Льюис объяснил, почему ставит на Фьюри против Джошуа

Назвал главную проблему Эй-Джея.
Сегодня, 11:50       Автор: Валентина Чорноштан
Леннокс Льюис / Getty Images
Леннокс Льюис / Getty Images

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис поделился ожиданиями от долгожданного поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, который предварительно запланирован на ноябрь 2026 года.

Льюис отметил, что Тайсон грамотно подготовился к возвращению, проведя два промежуточных боя, которые помогли ему набрать форму и вернуть соревновательный ритм.

В то же время выступления Джошуа вызвали у него серьёзные сомнения, особенно после того, как британец дважды оказался в нокдауне в поединке с Кристианом Пренгой, передаёт его слова The Ring.

По словам Льюиса, пик карьеры обоих боксёров уже позади, поэтому нынешний бой больше напоминает коммерческое событие, чем встречу двух лучших тяжеловесов мира.

Ранее тренер Фьюри дал шокирующий совет Джошуа перед боем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Леннокс Льюис

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