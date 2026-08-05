iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал отпустил Мастантуоно в Серию А

Фиорентина арендует звёздного полузащитника.
Сегодня, 12:25       Автор: Валентина Чорноштан
 Франко Мастантуоно / Getty Images
 Франко Мастантуоно / Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Франко Мастантуоно проведёт сезон‑2026/27 в чемпионате Италии.

"Сливочные" достигли окончательной договорённости с Фиорентиной о переходе 19‑летнего аргентинца на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца сезона, после чего футболист вернётся в расположение мадридского клуба летом 2027 года.

Добавим, что для Мастантуоно этот переход станет возможностью получить регулярную игровую практику и продолжить развитие, прежде чем вновь побороться за место в составе Реала.

Тем временем Арсенал усиливается суперзвездой из Ньюкасла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина Реал Мадрид Франко Мастантуоно

Статьи по теме

Плеттенберг объявил о прорыве в переговорах по Диоманде Плеттенберг объявил о прорыве в переговорах по Диоманде
Директор Лейпцига о загадочной болезни Диоманде на фоне слухов о Реале Директор Лейпцига о загадочной болезни Диоманде на фоне слухов о Реале
Арсенал готов отдать 150 млн евро за звезду Реала Арсенал готов отдать 150 млн евро за звезду Реала
Бернарду Силва раскрыл главную причину перехода в Реал Бернарду Силва раскрыл главную причину перехода в Реал

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации ЛЧ, ЛЕ и ЛК
просмотров
Свитолина прошла в 1/16 финала турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
просмотров
Костюк легко выиграла первый матч на турнире в Торонто
просмотров

Последние новости

Европа16:55
Мудрик впервые сыграл за Челси после снятия дисквалификации
Бокс14:48
Паркера оправдали после положительного теста на кокаин
Европа14:23
Манчестер Сити уже начал переговоры с игроком Челси
Европа13:47
Деку лично приехал в Мадрид, чтобы решить судьбу Альвареса
Бокс13:21
Экс-тренер Джошуа поделился о главном риске боя с Фьюри
Формула 112:46
Доменикали раскрыл планы на следующий сезон
Европа12:25
Реал отпустил Мастантуоно в Серию А
Бокс11:50
Льюис объяснил, почему ставит на Фьюри против Джошуа
Европа11:21
Арсенал усиливается суперзвездой из Ньюкасла
Европа10:57
Яремчук может перейти в клуб, в котором уже играл
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK