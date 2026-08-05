Реал отпустил Мастантуоно в Серию А

Полузащитник мадридского Реала Франко Мастантуоно проведёт сезон‑2026/27 в чемпионате Италии.

"Сливочные" достигли окончательной договорённости с Фиорентиной о переходе 19‑летнего аргентинца на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца сезона, после чего футболист вернётся в расположение мадридского клуба летом 2027 года.

🚨💣 BREAKING: Franco Mastantuono on loan to Fiorentina, here we go! 🟣🇦🇷



Agreement reached with Real Madrid this morning, loan move for the Argentinian talent who joins the Italian club. ⚜️



Mastantuono will return to Real Madrid in June 2027. pic.twitter.com/s4GxiQ7lYg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

Добавим, что для Мастантуоно этот переход станет возможностью получить регулярную игровую практику и продолжить развитие, прежде чем вновь побороться за место в составе Реала.

Тем временем Арсенал усиливается суперзвездой из Ньюкасла.

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