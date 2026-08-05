Реал отпустил Мастантуоно в Серию А
Полузащитник мадридского Реала Франко Мастантуоно проведёт сезон‑2026/27 в чемпионате Италии.
"Сливочные" достигли окончательной договорённости с Фиорентиной о переходе 19‑летнего аргентинца на правах аренды.
Соглашение рассчитано до конца сезона, после чего футболист вернётся в расположение мадридского клуба летом 2027 года.
🚨💣 BREAKING: Franco Mastantuono on loan to Fiorentina, here we go! 🟣🇦🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026
Agreement reached with Real Madrid this morning, loan move for the Argentinian talent who joins the Italian club. ⚜️
Mastantuono will return to Real Madrid in June 2027. pic.twitter.com/s4GxiQ7lYg
Добавим, что для Мастантуоно этот переход станет возможностью получить регулярную игровую практику и продолжить развитие, прежде чем вновь побороться за место в составе Реала.
Тем временем Арсенал усиливается суперзвездой из Ньюкасла.
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