Арсенал усиливается суперзвездой из Ньюкасла

Арсенал договорился о трансфере Бруно Гимараэша за 75 миллионов фунтов.

По информации Фабрицио Романо, лондонский клуб полностью согласовал с Ньюкаслом трансфер полузащитника.

Сообщается, что переговоры между клубами успешно завершены, а личный контракт с 28-летним бразильцем был согласован ещё несколько недель назад.

Теперь сторонам остаётся уладить последние формальности перед официальным объявлением сделки. По данным источника, сумма трансфера составит 75 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее Плеттенберг объявил о прорыве в переговорах по Диоманде.

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