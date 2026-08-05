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Футбол

Арсенал усиливается суперзвездой из Ньюкасла

"Канонири" договорился о трансфере Гимараэша.
Сегодня, 11:21       Автор: Валентина Чорноштан
Бруно Гимараэша / Getty Images
Бруно Гимараэша / Getty Images

Арсенал договорился о трансфере Бруно Гимараэша за 75 миллионов фунтов.

По информации Фабрицио Романо, лондонский клуб полностью согласовал с Ньюкаслом трансфер полузащитника.

Сообщается, что переговоры между клубами успешно завершены, а личный контракт с 28-летним бразильцем был согласован ещё несколько недель назад.

Теперь сторонам остаётся уладить последние формальности перед официальным объявлением сделки. По данным источника, сумма трансфера составит 75 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее Плеттенберг объявил о прорыве в переговорах по Диоманде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Бруно Гимараэс

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