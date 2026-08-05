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Футбол

Детали медосмотра Довбика перед его новым контрактом

Прошёл двухдневное медобследование.
Сегодня, 07:27       Автор: Валентина Чорноштан
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Итальянские СМИ раскрыли подробности медосмотра Артема Довбика перед переходом в Болонью.

Напомним, что украинец в январе 2026 года получил тяжёлый разрыв сухожилия левого бедра в матче Серии А против Лечче, после чего перенес операцию и полностью восстановился.

Однако Довбик прошёл полный набор специализированных медицинских и инструментальных тестов по программе, подготовленной врачами Болоньи.

Всё это было сделано со стороны россоблу для того, чтобы убедиться, что форвард полностью восстановился, и только после успешного завершения всех обследований итальянцы дали добро на оформление трансфера.

К слову, ряд клубов заинтересованы в нападающем Манчестер Юнайтед.

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