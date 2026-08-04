Середа и Гриценко выиграли медали Евро-2026

Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Кирилл Гриценко взяли медали Евро-2026.

Напомним, что украинцы выступали в статусе чемпионов Европы, выиграв золото в Анталье в прошлом году.

Однако в Париже спортсменам не удалось защитить титул. После первых двух прыжков Середа и Гриценко оказались на шестом месте.

Но уже третий был исполнен идеально, принеся им третье место и позволив бороться за медали. Четвертый и пятый прыжки также были высоко оценены, но неудача на старте не позволила украинцам подняться выше третьей строчки.

Для сборной Украины это уже третьи медали на турнире. Ранее команда выборола бронзу командного микста и женских синхронных прыжков.

Евро-2026. Прыжки в воду. 10-метровая вышка (мужчины)

никита шлейхер / руслан терновой — 443,82 балла Симоне Конте / Рафаэле Пеллигра (Италия) — 416,46 Алексей Середа / Марк Гриценко (Украина) — 406,05

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