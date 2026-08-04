iSport.ua
Русский Українська
Другие

Середа и Гриценко выиграли медали Евро-2026

Из-за ошибок на старте украинцы стали лишь третьими.
Вчера, 21:58       Автор: Андрей Безуглый
Алексей Середа и Марк Гриценко / Getty Images
Алексей Середа и Марк Гриценко / Getty Images

Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Кирилл Гриценко взяли медали Евро-2026.

Напомним, что украинцы выступали в статусе чемпионов Европы, выиграв золото в Анталье в прошлом году.

Однако в Париже спортсменам не удалось защитить титул. После первых двух прыжков Середа и Гриценко оказались на шестом месте.

Но уже третий был исполнен идеально, принеся им третье место и позволив бороться за медали. Четвертый и пятый прыжки также были высоко оценены, но неудача на старте не позволила украинцам подняться выше третьей строчки.

Для сборной Украины это уже третьи медали на турнире. Ранее команда выборола бронзу командного микста и женских синхронных прыжков.

Евро-2026. Прыжки в воду. 10-метровая вышка (мужчины)

  1. никита шлейхер / руслан терновой — 443,82 балла
  2. Симоне Конте / Рафаэле Пеллигра (Италия) — 416,46
  3. Алексей Середа / Марк Гриценко (Украина) — 406,05

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ряд клубов заинтересованы в нападающем Манчестер Юнайтед Ряд клубов заинтересованы в нападающем Манчестер Юнайтед
Костюк легко выиграла первый матч на турнире в Торонто Костюк легко выиграла первый матч на турнире в Торонто
Свитолина прошла в 1/16 финала турнира в Торонто Свитолина прошла в 1/16 финала турнира в Торонто
Реал готов продать Винисиуса при одном условии Реал готов продать Винисиуса при одном условии

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации ЛЧ, ЛЕ и ЛК
просмотров
Свитолина прошла в 1/16 финала турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
просмотров
Костюк легко выиграла первый матч на турнире в Торонто
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:25
Европа23:25
Ряд клубов заинтересованы в нападающем Манчестер Юнайтед
Теннис22:55
Костюк легко выиграла первый матч на турнире в Торонто
Водные21:58
Середа и Гриценко выиграли медали Евро-2026
Теннис21:10
Свитолина прошла в 1/16 финала турнира в Торонто
Европа20:00
Реал готов продать Винисиуса при одном условии
Европа19:25
Прошлогодний новичок Сити может покинуть клуб
Формула 118:50
Астон Мартин потеряет ключевого сотрудника
Велоспорт18:25
На женском Тур-де-Франс разорелся скандал из-за грудей
Другие17:42
"Это некрасиво и недопустимо": в ФВУ прокомментировали допуск росии
Другие16:50
росия "добровольно" отказалась от участия в Кубке мира-2027 по волейболу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK