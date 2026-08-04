iSport.ua
Русский Українська
Другие

На женском Тур-де-Франс разорелся скандал из-за грудей

Спортсменки улучшали собственную аэродинамику.
Сегодня, 18:25       Автор: Андрей Безуглый
Мари Ле Нет / Getty Images
Мари Ле Нет / Getty Images

На Тур-де-Франс разгорелся большой скандал, сообщает The Telegraph.

Некоторых велосипедисток обвинили в искусственном увеличении груди.

Сразу несколько команд обвинили ряд спортсменок в том, что те используют подкладки для бюсгальтеров, чтобы увеличить объем груди.

Такой способ в купе с обтягивающим комбинезоном улучшает аэродинамику и дает небольшое преимущество.

Согласно исследованиям, спортсменки могут получить около 3,6% снижения сопротивления воздуха. Однако это запрещено правилами Международного союза велосипедистов.

Напомним, ранее Тадей Погачар стал пятикратным победителем Тур-де-Франс.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Это некрасиво и недопустимо": в ФВУ прокомментировали допуск росии "Это некрасиво и недопустимо": в ФВУ прокомментировали допуск росии
росия "добровольно" отказалась от участия в Кубке мира-2027 по волейболу росия "добровольно" отказалась от участия в Кубке мира-2027 по волейболу
росию допустили до Лиги наций-2027 росию допустили до Лиги наций-2027
Директор Лейпцига о загадочной болезни Диоманде на фоне слухов о Реале Директор Лейпцига о загадочной болезни Диоманде на фоне слухов о Реале

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации ЛЧ, ЛЕ и ЛК
просмотров
Свитолина узнала соперницу на турнире в Торонто
просмотров
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
просмотров
Календарь Динамо: утверждено расписание матчей "бело-синих" с Карабахом в квалификации Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Велоспорт18:25
На женском Тур-де-Франс разорелся скандал из-за грудей
Другие17:42
"Это некрасиво и недопустимо": в ФВУ прокомментировали допуск росии
Другие16:50
росия "добровольно" отказалась от участия в Кубке мира-2027 по волейболу
Другие16:19
росию допустили до Лиги наций-2027
Европа14:48
Директор Лейпцига о загадочной болезни Диоманде на фоне слухов о Реале
Европа14:24
Ферран Торрес поставил ультиматум Барселоне перед возможным уходом в ПСЖ
Европа13:49
Арсенал готов отдать 150 млн евро за звезду Реала
ММА13:24
Джейк Пол объявил о дебюте в ММА после слияния MVP и PFL
Европа12:49
Немецкий вратарь перешёл из Барселоны в очередную аренду
Бокс12:25
Известно, где состоится бой Джошуа – Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK