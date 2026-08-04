На женском Тур-де-Франс разорелся скандал из-за грудей

На Тур-де-Франс разгорелся большой скандал, сообщает The Telegraph.

Некоторых велосипедисток обвинили в искусственном увеличении груди.

Сразу несколько команд обвинили ряд спортсменок в том, что те используют подкладки для бюсгальтеров, чтобы увеличить объем груди.

Такой способ в купе с обтягивающим комбинезоном улучшает аэродинамику и дает небольшое преимущество.

Согласно исследованиям, спортсменки могут получить около 3,6% снижения сопротивления воздуха. Однако это запрещено правилами Международного союза велосипедистов.

Напомним, ранее Тадей Погачар стал пятикратным победителем Тур-де-Франс.

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