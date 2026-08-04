Ферран Торрес поставил ультиматум Барселоне перед возможным уходом в ПСЖ

Объяснил, как Барсе сохранить его в команде.

Ферран Торрес призвал Барселону начать переговоры о новом контракте.

Нападающий заявил, что хотел бы увидеть заинтересованность клуба, отметив, что все вопросы можно решить путем диалога.

На фоне этих слов усиливаются слухи о возможном уходе испанца. По данным Marca, ПСЖ в ближайшие дни намерен начать переговоры с Барселоной о трансфере 26-летнего форварда.

Сообщается, что сам Торрес считает, что его недооценивают в каталонском клубе, и готов рассмотреть вариант с переездом во Францию.

К слову, немецкий вратарь перешёл из Барселоны в очередную аренду.

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