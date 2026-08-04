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Футбол

Барселона готова побороться за Родри

Каталонцы ждут его решения.
Сегодня, 11:24       Автор: Валентина Чорноштан
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Барселона рассматривает возможность подписания полузащитника Манчестер Сити Родри.

Отмечается, что по данным Cadena SER, каталонцы готовы включиться в борьбу за испанца, если он согласится на переговоры.

По информации источника, "блауграна" может выделить на трансфер около 50 млн евро и уже изучает, как вписать зарплату хавбека в рамки финансового фэйр-плей.

Добавим, что из‑за неопределённости вокруг восстановления Френки де Йонга внутри клуба подписание игрока для центра поля становится более актуальным. При этом в Барселоне понимают, что главным претендентом на испанца сейчас остаётся Реал.

К слову, Флик намекнул на новую роль Ямаля в Барселоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Родри

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