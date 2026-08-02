Барселона может потерять Феррана

Чувствует себя недооценённым и готов к трансферу.

ПСЖ в ближайшие дни начнёт переговоры с Барселоной по трансферу Феррана Торреса, сообщает Marca.

Отмечается, что финансовые условия сделки не станут препятствием, поскольку парижский клуб уже достиг взаимопонимания с самим 26-летним футболистом.

Как передаёт источник, Торрес принял решение, что готов покинуть каталонцев, потому что считает, что в Барселоне его недооценивают.

Добавим, что Барселона не против продать испанца сейчас и получить деньги за трансфер, нежели отпустить игрока бесплатно в 2027 году, когда у него заканчивается соглашение с "блауграной".

К слову, парижане уже успели согласовать контракт со звездой Эредивизи.

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