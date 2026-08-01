ПСЖ согласовал контракт со звездой Эредивизии

ПСЖ намерен подписать с вингером Аякса Микой Годтсом, пишет De Telegraaf.

Его агент заявил изданию, что 21-летний бельгиец получил от ПСЖ предложение по контракту.

Игрок недолго раздумывая принял его, так как переход из Эредивизии к двукратному победителю Лиги чемпионов - это исполнение мечты.

Однако ПСЖ еще не договорился с Аяксом о цене. Трансфермаркт оценивает Годтса в 35 млн евро.

В прошлом сезоне Годтс в 37 матчах отличился 17 голами и 13 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Челси подписал Данни Уэлбека.

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