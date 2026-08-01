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Футбол

Челси официально подписал Уэлбека

35-летний форвард присоединится к команде в турне.
Вчера, 20:42       Автор: Андрей Безуглый
Данни Уэлбек / chelseafc.com
Данни Уэлбек / chelseafc.com

35-летний нападающий Данни Уэлбек стал игроком Челси.

Сумма трансфера неизвестна, однако вряд ли она превысила 2-3 млн евро.

Уэлбек подписал контракт до 2028 года и уже вскоре должен присоединится к команде в предсезонном турне.

В прошлом сезоне Уэлбек провел 37 матчей, отличившись 13 голами.

Ранее также сообщалось, что другой английский клуб оформил рекордный трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Данни Уэлбек

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