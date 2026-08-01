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Футбол

Барселона интересуется хавбеком Жироны

Аззедин Унахи может заменить Френки де Йонга.
Сегодня, 18:00       Автор: Андрей Безуглый
Аззедин Унахи / Getty Images
Аззедин Унахи / Getty Images

Полузащитник Жироны Аззедин Унахи интересен Барселоне, утверждает El Chiringuito.

Каталонцы, на фоне травмы Френки де Йонга, срочно ищут центрального хавбека.

Марокканский футболист идеально подходит Барселоне, так как он хорошо адаптировался в Испании, а еще его ценник будет небольшим.

Однако Унахи также привлек внимание и других европейских клубов, которые могут предложить ему больше игрового времени.

Сам же игрок пока не определился, где хотел бы продолжить карьеру.

Ранее также Барселона подписала молодого таланта из Брюгге.

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