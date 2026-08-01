Винисиус может продолжить карьеру в АПЛ

Реал готов продать бразильца, если тот не примет условия.

Арсенал внимательно следит за ситуацией вокруг будущего Винисиуса Жуниора в Реале.

Напомним, что клуб не намерен улучшать своё последнее предложение по новому соглашению. Если бразилец скажет нет, то мадридский клуб готов рассмотреть его продажу уже этим летом.

Из‑за этого лондонский клуб рассчитывает включиться в борьбу за вингера, если тот не договорится с мадридцами о новом контракте. Об этом сообщает ESPN.

Однако при этом никаких переговоров между сторонами пока не было. Добавим, что соглашение Винисиуса Жуниора рассчитано до лета 2027 года. Чтобы не отдать игрока бесплатно, они будут делать всё, чтобы продать его до истечения срока контракта.

К слову, Гави грозит дисквалификация из‑за провокации Паредеса.

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