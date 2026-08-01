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Тренер Дюбуа высказался о жёсткой реальности хэвивейта на примере Джошуа

Рассказал о характере, который спас Эй Джея.
Сегодня, 10:26       Автор: Валентина Чорноштан
Джошуа - Пренга / Getty Images
Джошуа - Пренга / Getty Images

Тренер Дэниела Дюбуа Дон Чарльз  в интервью для Seconds Out прокомментировал непростой поединок Энтони Джошуа против Кристиана Пренги.

Напомним, что в этом бою Эй Джей побывал в двух нокдаунах, но сумел победить нокаутом во втором раунде, одержав победу над албанским боксёром.

По словам специалиста, в тяжёлом весе значение имеет только итоговый результат, а не красота победы. Он отметил, что Джошуа проявил характер, сумев подняться после тяжёлого начала боя и выполнить свою задачу.

Также, по его мнению, для Пренги этот поединок стал главным шансом в карьере, поэтому он вышел в ринг максимально мотивированным и сделал всё, чтобы изменить свою жизнь.

Ранее Пренга ответил на обвинения в договорном характере боя с Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Дон Чарльз

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