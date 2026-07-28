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Усик объявил, кто станет новым абсолютным чемпионом мира

Не сомневается в победах британца.
Сегодня, 12:25       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик, Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик, Энтони Джошуа / Getty Images

Александр Усик считает, что Энтони Джошуа способен повторить его достижение и стать следующим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, пишет talkSPORT.

Украинец также прокомментировал два нокдауна, в которых Джошуа побывал в первом раунде боя с Кристианом Пренгой:

Первый раунд — это испытание. Но Эй Джей вернулся. Это бокс. Он хорошо провёл бой. Был нокдаун, но Джошуа вернулся и победил.

Следующим серьёзным испытанием для Джошуа может стать долгожданное противостояние с Тайсоном Фьюри. Усик уверен в победе Джошуа в потенциальном поединке двух британских тяжеловесов и считает, что Эй Джей способен отправить Фьюри в нокаут.

Да, мы получим бой Фьюри — Джошуа. Эй Джей победит. Нокаутирует его.

Ранее Александр Усик поделился прогнозом на возможный бой между чемпионом WBC и обладателем титула WBO.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик

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