Стало известно, кто может стать тренером сборной Италии

Антонио Конте стал одним из главных претендентов на пост главного тренера сборной Италии.

После отказа от назначения Андреа Пирло, кандидатуру которого отклонили на фоне скандала с сотрудничеством с российской букмекерской компанией, FIGC продолжает поиски нового наставника.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, Конте рассматривается как кандидат от Серии А. При этом контакты с Тиаго Моттой, которого ранее называли одним из фаворитов, во второй половине дня были прекращены.

Con #ThiagoMotta nel pomeriggio nessun contatto diretto. #Conte è la scelta della Serie A, decisione nel giro di poche ore https://t.co/cFYQ6EYQnr — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 27, 2026

Ожидается, что окончательное решение по новому главному тренеру сборной Италии может быть принято уже в ближайшие часы.

К слову, министр спорта Италии высказался о скандале с Пирло и российским букмекером.

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