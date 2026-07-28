iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Стало известно, кто может стать тренером сборной Италии

Конте вместо Пирло.
Сегодня, 10:45       Автор: Валентина Чорноштан
FIGC лого / Getty Images
FIGC лого / Getty Images

Антонио Конте стал одним из главных претендентов на пост главного тренера сборной Италии.

После отказа от назначения Андреа Пирло, кандидатуру которого отклонили на фоне скандала с сотрудничеством с российской букмекерской компанией, FIGC продолжает поиски нового наставника.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, Конте рассматривается как кандидат от Серии А. При этом контакты с Тиаго Моттой, которого ранее называли одним из фаворитов, во второй половине дня были прекращены.

Ожидается, что окончательное решение по новому главному тренеру сборной Италии может быть принято уже в ближайшие часы.

К слову, министр спорта Италии высказался о скандале с Пирло и российским букмекером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антонио Конте сборная Италии по футболу

Статьи по теме

Министр спорта Италии высказался о скандале с Пирло и российским букмекером Министр спорта Италии высказался о скандале с Пирло и российским букмекером
Сборная Италии не может договориться с экс-тренером Ман Сити Сборная Италии не может договориться с экс-тренером Ман Сити
Конте подвёл итоги работы в Наполи и рассказал о планах на будущее Конте подвёл итоги работы в Наполи и рассказал о планах на будущее
Пеп Гвардиола может возглавить сборную Пеп Гвардиола может возглавить сборную

Видео

ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026
ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Первой лиги Украины
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли первый матч ПАОКу в квалификации Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Бокс11:23
Усик сделал прогноз на бой Кабайел – Дюбуа
Европа10:45
Стало известно, кто может стать тренером сборной Италии
Европа10:18
Фенербахче уже провёл переговоры с агентом скандального футболиста Серии А
Европа09:48
Министр спорта Италии высказался о скандале с Пирло и российским букмекером
ММА09:19
Уайт предупредил фанатов что возвращение Макгрегора может не состояться
Лига Европы08:55
"Футбол не должен быть политикой": ПАОК ответил на жалобу Динамо
Украина08:28
Туран ответил на слухи о переходе в турецкий клуб или сборную
Европа07:58
Интер подписывает свободным агентом звезду АПЛ
Европа07:26
Барса готовит план Б на случай срыва трансфера Альвареса
Вчера, 23:15
ЧМ-202623:15
ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK