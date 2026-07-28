Министр спорта Италии высказался о скандале с Пирло и российским букмекером

Призвал FIGC к ответу за провал с Андреа.

Министр спорта Италии Андреа Абоди прокомментировал ситуацию с несостоявшимся назначением Андреа Пирло на пост главного тренера национальной сборной.

По словам чиновника, решение о прекращении переговоров должна объяснить Федерация футбола Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом он подчеркнул, что лично не оказывал давления, хотя сотрудничество Пирло с российской букмекерской компанией Fonbet, по его мнению, усложнило ситуацию.

Абоди заявил, что в условиях продолжающейся войны подобные вопросы требуют максимальной осторожности.

Ранее и сам Пирло ответил на обвинения из‑за сотрудничества с российским букмекером.

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