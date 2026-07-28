Фенербахче уже провёл переговоры с агентом скандального футболиста Серии А
Фенербахче продолжает работу над трансфером вингера Милана Рафаэла Леау.
Турецкий клуб рассчитывает приобрести португальца за 40 миллионов евро или меньшую сумму.
Ранее Фенербахче уже провел переговоры с представителями футболиста.
Fenerbahçe, Rafael Leao transferini 40 milyon euro veya daha düşük bir bonservis bedeliyle tamamlamayı hedefliyor. Bir süredir oyuncunun temsilcisiyle görüşen Fenerbahçe, transfer şartlarını netleştirmek için AC Milan ile yüz yüze görüşecek! https://t.co/jcgxT6Lb20— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 27, 2026
Следующим этапом станут переговоры с Миланом, во время которых стороны обсудят возможные условия сделки.
К слову, министр спорта Италии высказался о скандале с Пирло и российским букмекером.
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