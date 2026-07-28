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Футбол

Фенербахче уже провёл переговоры с агентом скандального футболиста Серии А

Хочет купить Леау за 40 млн евро или дешевле.
Сегодня, 10:18       Автор: Валентина Чорноштан
Рафаэла Леау / Getty Images
Рафаэла Леау / Getty Images

Фенербахче продолжает работу над трансфером вингера Милана Рафаэла Леау.

Турецкий клуб рассчитывает приобрести португальца за 40 миллионов евро или меньшую сумму.

Ранее Фенербахче уже провел переговоры с представителями футболиста.

Следующим этапом станут переговоры с Миланом, во время которых стороны обсудят возможные условия сделки.

К слову, министр спорта Италии высказался о скандале с Пирло и российским букмекером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Рафаэл Леау ФК Фенербахче

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