Фенербахче хочет подписать звезду Милана

Фенербахче заинтересован в подписании вингера Милана Рафаэля Леау.

Турецкий клуб готов предложить за 27-летнего португальца 40 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма сделки может вырасти до 50 миллионов.

Самому Леау предлагают пятилетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год, пишет La Gazzetta dello Sport.

Также дополнительно предусмотрены бонусы за количество матчей, голов и победу в чемпионате Турции.

К слову, экс-звезда Ливерпуля покидает Европу и станет игроком Бешикташа.

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