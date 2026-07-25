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Футбол

Фенербахче хочет подписать звезду Милана

Предлагает огромный контракт.
Сегодня, 13:34       Автор: Валентина Чорноштан
Рафаэля Леау / Getty Images
Рафаэля Леау / Getty Images

Фенербахче заинтересован в подписании вингера Милана Рафаэля Леау.

Турецкий клуб готов предложить за 27-летнего португальца 40 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма сделки может вырасти до 50 миллионов.

Самому Леау предлагают пятилетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год, пишет La Gazzetta dello Sport.

Также дополнительно предусмотрены бонусы за количество матчей, голов и победу в чемпионате Турции.

К слову, экс-звезда Ливерпуля покидает Европу и станет игроком Бешикташа.

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