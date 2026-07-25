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Автоспорт

Леклер не верит в повторение успеха на первых практиках в Венгрии

Занял 1 и 2 место в практиках, но не верит в повторение отрыва.
Сегодня, 12:49       Автор: Валентина Чорноштан
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Шарль Леклер остался доволен скоростью машины  после первых двух практик, где показал первое и второе время.

Однако пилот подчеркнул, что дистанция уик-энда ещё длинная, и расслабляться нельзя, нужно сохранять концентрацию и продолжать усердно работать, чтобы удержать лидерство, пишет сайт F1.

Тем временем Леклер ожидает, что квалификация будет напряжённой, и не верит, что отрыв от соперников останется таким же заметным, как на тренировках.

Тем не менее, монегаск настроен оптимистично, если поведение машины завтра будет столь же хорошим, результат не заставит себя ждать.

Ранее Хэмилтон подвёл итоги пятничных заездов на Гран-при Венгрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Шарль Леклер

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