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Синнер и Джокович снялись с турнира в Монреале

Янник не сможет продолжить свою чемпионскую серию.
Сегодня, 11:31       Автор: Валентина Чорноштан
Янник Синнер и Новак Джокович / Getty Images
Янник Синнер и Новак Джокович / Getty Images

Первая ракетка мира Янник Синнер и серб Новак Джокович отказались от участия в турнире серии ATP 1000 в Монреале.

Отмечается, что причины решений теннисистов не сообщаются, пишет официальный сайт ATP.

Напомним, что Синнер выиграл все пять турниров серии Мастерс, которые прошли в текущем сезоне.

Однако теперь в Канаде он не сможет продолжить свою победную серию, которая стартует 3 августа.

Тем временем украинская теннисистка снялась с четвертьфинала в Гамбурге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новак Джокович Янник Синнер

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