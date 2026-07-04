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Джокович установил рекорд по балансу побед на Уимблдоне

Стал четвёртым в истории, кто сделал это после 39 лет.
Сегодня, 13:49       Автор: Валентина Чорноштан
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

В третьем круге Уимблдона Новак Джокович переиграл Артура Риндеркнеша со счётом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6(4).

Следовательно, серб в 18‑й раз вышел в 1/8 финала турнира и одержал 105‑ю победу, тем самым повторив рекорд Роджера Федерера.

Добавим, что у Джоковича баланс лучше: у него 105 побед при 13 поражениях против 105:14 у швейцарца.

Помимо этого Новак может похвастаться тем, что на турнирах Большого шлема он одержал уже 407 побед, а в возрасте 39 лет стал лишь четвёртым игроком Открытой эры, кому удалось добраться до этой стадии Уимблдона.

К слову, Снигур впервые в карьере вышла в третий круг турнира Большого шлема.

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