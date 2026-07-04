Джокович установил рекорд по балансу побед на Уимблдоне

Стал четвёртым в истории, кто сделал это после 39 лет.

В третьем круге Уимблдона Новак Джокович переиграл Артура Риндеркнеша со счётом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6(4).

Следовательно, серб в 18‑й раз вышел в 1/8 финала турнира и одержал 105‑ю победу, тем самым повторив рекорд Роджера Федерера.

Добавим, что у Джоковича баланс лучше: у него 105 побед при 13 поражениях против 105:14 у швейцарца.

105 - Novak Djokovic has claimed a 105th career Men’s Singles match win at Wimbledon, equalling Roger Federer (105) for the most of any player in the Open Era. Rise. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour pic.twitter.com/m6vVxjtcge — OptaAce (@OptaAce) July 3, 2026

Помимо этого Новак может похвастаться тем, что на турнирах Большого шлема он одержал уже 407 побед, а в возрасте 39 лет стал лишь четвёртым игроком Открытой эры, кому удалось добраться до этой стадии Уимблдона.

К слову, Снигур впервые в карьере вышла в третий круг турнира Большого шлема.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!