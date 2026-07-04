Тимбервулвз нацелен на подписание четырёхкратного чемпиона

Считают, что Леброн поможет им выиграть титул.

Руководство Тимбервулвз активизировалось на рынке свободных агентов и всерьёз нацелилось на подписание Леброна Джеймса.

Как сообщает инсайдер из The Athletic, клуб уже вышел на представителей форварда, и они поделились с ними своей амбициозной идеей.

Отмечается, что идея Миннесоты заключается в объединении Леброна с Энтони Эдвардсом, Ламело Боллом, Джейденом Макдэниелсом и Руди Гобером для борьбы за чемпионство.

По данным источника, клуб хочет убедить Джеймса, что, перейдя к ним, он сможет быть лидером среди молодых игроков и вместе с ними выиграть титул, следовательно, закончить карьеру чемпионом НБА.

Ранее Хорнетс отказали Бостону в их мега‑сделке.

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