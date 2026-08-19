Костюк преодолела третий раунд турнира в Цинциннати
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №11) успешно провела матч третьего круга турнира WTA 1000 в Цинциннати.
Украинка встречалась с американкой Слоан Стивенс (WTA №240) и одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:5.
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Соперницы провели на корте 1 час 41 минуту. Костюк за матч семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов.
Это была первая очная встреча теннисисток.
WTA 1000, Цинциннати, США
Третий круг
Марта Костюк (Украина) - Слоан Стивенс (США) 7:5, 7:5
В 1/8 финала Костюк встретится с так называемой нейтральной теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина снялась с турнира в Цинциннати.
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