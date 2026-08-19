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Костюк преодолела третий раунд турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка в двух сетах победила американскую соперницу.
Сегодня, 00:15       Автор: Игорь Мищук
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №11) успешно провела матч третьего круга турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Украинка встречалась с американкой Слоан Стивенс (WTA №240) и одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:5.

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Соперницы провели на корте 1 час 41 минуту. Костюк за матч семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток.

WTA 1000, Цинциннати, США
Третий круг

Марта Костюк (Украина) - Слоан Стивенс (США) 7:5, 7:5

В 1/8 финала Костюк встретится с так называемой нейтральной теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина снялась с турнира в Цинциннати.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Марта Костюк

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