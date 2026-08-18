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Барселона оформила трансфер Родри

Лучший игрок ЧМ-2026 пополнил состав каталонской команды.
Вчера, 20:30       Автор: Игорь Мищук
Родри перешел в Барселону / FC Barcelona
Родри перешел в Барселону / FC Barcelona

Барселона объявила о подписании полузащитника Манчестер Сити и сборной Испании Родри.

О переходе 30-летнего футболиста сообщает официальный сайт "блаугранас".

Обладатель Золотого мяча заключил с каталонским клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2030 года.

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Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, Барселона заплатила за игрока фиксированную компенсацию в размере 60 миллионов евро, а с учетом бонусных выплат сумма трансфера может возрасти до 76,5 миллионов евро.

Отметим, что изначально этим летом на испанского хавбека претендовал мадридский Реал, однако в итоге он отдал предпочтение каталонскому клубу.

Напомним, что Родри перешел в Манчестер Сити летом 2019 года из Атлетико. Вместе с "горожанами" он четырежды становился чемпионом, завоевал два Кубка Англии, три Кубка лиги и Суперкубок Англии, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В 2024 году полузащитник выиграл со сборной Испании чемпионат Европы, а также получил Золотой мяч.

После разрыва крестообразной связки, полученного осенью 2024 года, и длительного восстановления Родри в прошлом сезоне также страдал из-за разных травм и провел за Манчестер Сити во всех турнирах только 33 матча, отличившись двумя голами.

Однако на чемпионате мира-2026 полузащитник в статусе капитана сыграл все восемь поединков сборной Испании на турнире и помог команде стать чемпионом. Также испанский хавбек был признан лучшим игроком мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль арендовал защитника Барселоны.

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