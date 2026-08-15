Ферран Торрес стал игроком ПСЖ

ПСЖ объявил о подписании нападающего Барселоны и сборной Испании Феррана Торреса.

О переходе 26-летнего футболиста сообщает официальный сайт парижан.

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Испанский форвард заключил с французским клубом контракт, который будет рассчитан до июня 2031 года. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

В своей новой команде испанец будет выступать под 9-м номером.

В прошлом сезоне Торрес провел в составе Барселоны 49 матчей во всех турнирах, забив 21 гол и отдав три результативные передачи.

На чемпионате мира-2026 нападающий сыграл за сборную Испании восемь поединков и отличился единственным забитым мячом в финале с Аргентиной (1:0 д.в.).

Ранее сообщалось, что защитник сборной Франции вернулся в ПСЖ.

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