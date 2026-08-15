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Пренга рассказал, почему Джошуа всё ещё опасен в хэвивейте

Предсказал Ей-Джею победу в мегафайте с Фьюри.
Сегодня, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Кристиан Пренга считает, что Энтони Джошуа всё ещё способен победить Тайсона Фьюри, сообщает Boxing News Online.

Напомним, что албанский супертяжеловес в бою против Эй‑Джея дважды отправлял его в нокдаун уже в первом раунде, однако во второй трёхминутке сам оказался в нокауте.

Пренга высоко оценивает Джошуа и считает его серьёзным соперником для Фьюри. По его мнению, за плечами британца огромный опыт, мощный удар и способность выдерживать серьёзное давление.

По словам Пренги, британец обладает большим опытом и мощным ударом, поэтому потенциальный поединок станет непростым испытанием для "цыганского короля".

Однако долгожданный бой британцев может быть под угрозой отмены. Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о ситуации.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

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