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Футбол

Мбаппе сделал сенсационное заявление о Моуринью и целях Реала

Пообещал фанатам трофеи.
Сегодня, 11:27       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от работы с Жозе Моуринью в Реале.

Француз отметил, что португальский специалист отлично знает, как добиваться побед, и может показать команде правильный путь к трофеям. По словам Мбаппе, футболисты полностью мотивированы и настроены на успешный сезон.

Нападающий подчеркнул, что выступать за Реал — его мечта, однако одного статуса великого клуба недостаточно. Главная цель команды — выигрывать трофеи и радовать болельщиков.

Мбаппе уверен, что в этом сезоне мадридцы смогут завоевать титулы. Об этом передаёт издание AS.

Ранее стало известно, что Барселона опровергла интерес к игроку Спортинга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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