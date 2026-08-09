Вальверде раскрыл неожиданную сторону Моуринью в Реале

Полузащитник Реала оценил работу с Жозе Моуринью в мадридском коллективе.

Федерико Вальверде поделился впечатлениями от первых недель работы с новым главным тренером команды, его слова приводит Фабрицио Романо.

Уругвайский хавбек признался, что специалист оказался гораздо ближе к футболистам, чем он ожидал. При этом Вальверде отметил требовательность Моуринью, которая помогает игрокам становиться лучше и прогрессировать.

Также по словам футболиста, работа с португальским тренером даёт команде возможность многому научиться и положительно влияет на её развитие.

Накануне стало известно, что талант Реала может продолжить карьеру в АПЛ.

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