Стали известны новые детали трансфера Кристиана Ромеро

Всё ещё надеется на Барселону, несмотря на продвинутые переговоры с Атлетико.

Кристиан Ромеро пообещал перейти в Атлетико, однако Барселона может перехватить защитника.

Отмечается, что аргентинец настроен продолжить карьеру в составе матрасников и уже во второй раз дал мадридскому клубу обещание перейти в его состав. Сейчас он ждёт завершения сделки.

Однако в то же время он рассчитывает, что Барселона может в последние часы вмешаться в борьбу за него, об этом сообщает Marca.

Тем временем мадридский клуб считает подписание 28-летнего защитника одной из приоритетных задач и намерен довести переговоры до положительного результата.

Тем временем экс-хавбек Барселоны подписал контракт с клубом МЛС.

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