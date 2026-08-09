Стали известны новые детали трансфера Кристиана Ромеро
Всё ещё надеется на Барселону, несмотря на продвинутые переговоры с Атлетико.
Кристиан Ромеро пообещал перейти в Атлетико, однако Барселона может перехватить защитника.
Отмечается, что аргентинец настроен продолжить карьеру в составе матрасников и уже во второй раз дал мадридскому клубу обещание перейти в его состав. Сейчас он ждёт завершения сделки.
Однако в то же время он рассчитывает, что Барселона может в последние часы вмешаться в борьбу за него, об этом сообщает Marca.
Тем временем мадридский клуб считает подписание 28-летнего защитника одной из приоритетных задач и намерен довести переговоры до положительного результата.
Тем временем экс-хавбек Барселоны подписал контракт с клубом МЛС.
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