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Футбол

Лео Месси потерял отца

Светлая память.
Сегодня, 07:56       Автор: Валентина Чорноштан
Хорхе Месси / Getty Images
Хорхе Месси / Getty Images

Отец Лионеля Месси Хорхе скончался в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. По  информации Infobae, он умер в госпитале Росарио.

Смерть Хорхе Месси подтвердил Ньюэллс Олд Бойз - первый профессиональный клуб Лионеля.

Аргентинская команда выразила соболезнования семье и близким футболиста, отметив вклад Хорхе в любовь сына к клубу.

О серьёзных проблемах со здоровьем у Хорхе Месси стало известно во время чемпионата мира‑2026.

К слову,Боруссия готова выложить солидные  деньги за талантливого форварда.

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