Залужный обменялся подарками с Месси

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обменялся подарками с 8-кратным обладатем Золотого Мяча Лионелем Месси. Об этом в своем Facebook сообщил украинский бизнесмен и меценат Юрий Сапронов.

Украинский генерал получил от аргентинца футболку Интер Майами, а Залужный подарил Лионелю журнал Time со своим фото на обложке. Сапронов заявил, что это стало возможно при содействии украинского центрбэка американского клуба Сергея Кривцова.

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"Имел честь встретиться и поговорить вчера с мудрым генералом. С Человеческим генералом.

Не впервые, хотелось бы чаще, но не злоупотребляю. Потом, после победы буду хвастаться фото.

Да, передал Валерию Федоровичу игровую футболку с подписью Месси. Когда я был в Майами, я конечно был на матчах Интера Майами, и благодаря нашему Сергею Кривцову, конечно, проник на тренировку. Лео с уважением подписал", - написал Сапронов.

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