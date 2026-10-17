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Экс-игрок сборной Украины Роман Максимюк погиб на войне

Бывший футболист от января 2025 года считался пропавшим без вести.
Сегодня, 11:45       Автор: Игорь Мищук
Роман Максимюк / УПЛ
Роман Максимюк / УПЛ

Бывший полузащитник луцкой Волыни, Днепра, киевского Динамо и сборной Украины Роман Максимюк погиб на войне с российскими оккупантами.

О смерти бывшего футболиста, считавшегося пропавшим без вести, сообщила его жена Вера Максимюк, написав об этом в Facebook. Гибель была подтверждена по результатам ДНК-экспертизы.

"Чуда не произошло. Год надежды, ожидания, молитв и веры… Год, в течение которого мы жили между небом и землей, хватались за малейшую надежду и верили, что Рома вернется домой. Спасибо всем, кто молился, поддерживал, помогал искать и не давал угаснуть надежде. Прошу помнить моего Рому. Он был не просто пропавшим без вести. Он был мужем, папой, сыном, другом. Человеком, которого любили и ждали", - написала жена погибшего воина.

Максимюк присоединился к Вооруженным силам Украины осенью 2022 года, добровольно вступив в ряды Сил обороны. Служил наводчиком в 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригаде десантно-штурмовых войск ВСУ. С 30 января 2025 года Максимюк считался пропавшим без вести после выполнения боевого задания на Покровском направлении.

Летом прошлого года сборная Украины вышла на товарищеский матч с Канадой с кителем Максимюка и игровой футболкой Волыни.

Источник: Getty Images

На протяжении своей карьеры футболиста Максимюк выступал за Прикарпатье, ЦСКА, Динамо, Днепр, Волынь, Черноморец и ряд других клубов. Также играл в российском и казахстанском чемпионатах. В составе Динамо полузащитник ставал чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины сезона-1999/2000, а с Днепром завоевал бронзовые награды.

В период с 1998 по 2002 год Максимюк провел пять матчей в составе национальной сборной Украины. 

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