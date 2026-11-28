Исполняющий обязанности главного тренера киевского Динамо прокомментировал домашнее поражение от одесского Черноморца (0:2) в матче 14-го тура УПЛ.

После игры польский специалист признал, что киевлянам не хватило эффективности.

"Мы создали очень много моментов, но забили ноль голов. Конечно, мы должны это улучшить. Также мы должны намного лучше играть в переходных фазах. Когда атакуем, нельзя забывать об обороне", – заявил Кендзёрек.

Тренер также отметил, что соперник воспользовался своими возможностями и создал проблемы киевлянам благодаря быстрым переходам.

Полузащитник Динамо Александр Пихаленок также обратил внимание на проблемы с реализацией.

"Очень грустно проигрывать такие матчи, когда у нас были возможности забить. Особенно в первом тайме были стопроцентные моменты, но мы их не реализовали", – отметил футболист.

Отдельно Кендзерек отметил возвращение на поле Виталия Буяльского и Богдана Редушка. По его словам, оба футболиста смогут помочь команде в дальнейшем. Также тренер ожидает восстановления Михаила Пономаренко и Дениса Попова.

Следующими соперниками Динамо станут Левый Берег в перенесенном матче и ФК Харьков. Кендзерек подчеркнул, что сейчас команда сосредоточена исключительно на ближайших играх.

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