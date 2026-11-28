В субботу, 28 ноября, Динамо принимало на своем поле Черноморец в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги.

Команда Романа Григорчука сумела потрясти соперника, дважды забив под конец встречи и вырвав неожиданную победу со счетом 2:0.

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Хозяева поля от начала матча владели инициативой и оказывали давление на одесситов, однако с реализацией у динамовцев возникли серьезные проблемы. Ударам "бело-синих" не хватало либо точности, либо же гостей выручал вратарь Чижиоке Аниагбосо. Так, уже в начале встречи Владимир Бражко после углового с нескольких метров пробил над перекладиной, а также своими шансами не воспользовались Шола Огундана, Пьер Мунгенге и Кеассе Ба.

Во второй половине поединка преимущество оставалось на стороне Динамо, однако поразить ворота соперника все так же не удавалось. С ударами Мунгенге и Николая Шапаренко справился голкипер, а Шола пробил выше.

Черноморец же под занавес игры своими возможностями воспользовался сполна, реализовав свои единственные за весь матч два удара в створ. На 88-й минуте после углового и суеты в штрафной динамовцев Марьян Фарина среагировал на отскок и мощно пробил под перекладину.

Динамо бросилось исправлять ситуацию, но безуспешно, а Черноморец в компенсированное к поединку время еще и организовал голевую контратаку. На 90+1-й минуте Виталий Фарасеенко подхватил мяч на своей половине поля и забросил вперед на Даниила Алефиренко, который убежал от защитников и успешно реализовал выход один на один с Георгием Бущаном.

Динамо с 26 очками занимает на данный момент третье место в турнирной таблице УПЛ. Черноморец, набрав 12 баллов, идет на 12-й строчке.

Статистика матча Динамо - Черноморец 14-го тура чемпионата Украины

Динамо - Черноморец 0:2

Голы: Фарина, 88, Алефиренко, 90+1

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 21 - 5

Удары в створ: 6 - 2

Угловые: 6 - 4

Фолы: 12 - 12

Динамо: Бущан - Сыч, Кендзера, Тиаре, Дубинчак (Михавко, 89) - Пихаленок (Буяльский, 74), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 89) - Ба (Редушко, 74), Мунгенге (Герреро, 59), Шола.

Черноморец: Аниагбосо - Пушкарев, Жаржу, Мельниченко, Фарина - Курко, Робакидзе - Попов, Фарасеенко, Хома (Алефиренко, 56) - Мба.

Предупреждения: Ба, Шапаренко, Дубинчак - Курко, Мба, Фарасеенко.

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