Динамо - Черноморец 0:2: обзор матча и результат игры 28.11.2026
В субботу, 28 ноября, Динамо принимало на своем поле Черноморец в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги.
Команда Романа Григорчука сумела потрясти соперника, дважды забив под конец встречи и вырвав неожиданную победу со счетом 2:0.
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Хозяева поля от начала матча владели инициативой и оказывали давление на одесситов, однако с реализацией у динамовцев возникли серьезные проблемы. Ударам "бело-синих" не хватало либо точности, либо же гостей выручал вратарь Чижиоке Аниагбосо. Так, уже в начале встречи Владимир Бражко после углового с нескольких метров пробил над перекладиной, а также своими шансами не воспользовались Шола Огундана, Пьер Мунгенге и Кеассе Ба.
Во второй половине поединка преимущество оставалось на стороне Динамо, однако поразить ворота соперника все так же не удавалось. С ударами Мунгенге и Николая Шапаренко справился голкипер, а Шола пробил выше.
Черноморец же под занавес игры своими возможностями воспользовался сполна, реализовав свои единственные за весь матч два удара в створ. На 88-й минуте после углового и суеты в штрафной динамовцев Марьян Фарина среагировал на отскок и мощно пробил под перекладину.
Динамо бросилось исправлять ситуацию, но безуспешно, а Черноморец в компенсированное к поединку время еще и организовал голевую контратаку. На 90+1-й минуте Виталий Фарасеенко подхватил мяч на своей половине поля и забросил вперед на Даниила Алефиренко, который убежал от защитников и успешно реализовал выход один на один с Георгием Бущаном.
Динамо с 26 очками занимает на данный момент третье место в турнирной таблице УПЛ. Черноморец, набрав 12 баллов, идет на 12-й строчке.
Статистика матча Динамо - Черноморец 14-го тура чемпионата Украины
Динамо - Черноморец 0:2
Голы: Фарина, 88, Алефиренко, 90+1
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 21 - 5
Удары в створ: 6 - 2
Угловые: 6 - 4
Фолы: 12 - 12
Динамо: Бущан - Сыч, Кендзера, Тиаре, Дубинчак (Михавко, 89) - Пихаленок (Буяльский, 74), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 89) - Ба (Редушко, 74), Мунгенге (Герреро, 59), Шола.
Черноморец: Аниагбосо - Пушкарев, Жаржу, Мельниченко, Фарина - Курко, Робакидзе - Попов, Фарасеенко, Хома (Алефиренко, 56) - Мба.
Предупреждения: Ба, Шапаренко, Дубинчак - Курко, Мба, Фарасеенко.
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