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Футбол

Бывший директор департамента Шахтера официально присоединился к Динамо

Киевское Динамо объявило о назначении специалиста, который ранее работал в структуре главного конкурента столичного клуба.
Сегодня, 17:20       Автор: Сергей Носенко
Иван Коцюба / Getty Images
Иван Коцюба / Getty Images

Иван Коцюба возглавил селекционную службу детско-юношеской футбольной школы Динамо имени Валерия Лобановского. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

В круг его обязанностей войдут формирование составов всех возрастных команд академии, поиск перспективных юных футболистов, оценка их потенциала и привлечение талантливых игроков в систему бело-синих.

Для Коцюбы это возвращение в знакомую структуру. Ранее он уже работал в Динамо, а последние годы провел в донецком Шахтере. С июля 2017 года специалист руководил селекционным отделом департамента детско-юношеского футбола горняков, а в 2025-м возглавил весь департамент.

Работу в донецком клубе Коцюба назвал важной частью своего профессионального развития. При этом решение вернуться в Киев он объяснил совпадением собственных взглядов с направлением развития Динамо.

"Решающим аргументом в пользу возвращения стало видение дальнейшего развития клуба, в частности стратегический акцент на подготовке и привлечении украинских футболистов", – рассказал специалист.

По словам Коцюбы, одна из главных задач на новой должности – создать условия для развития перспективных украинских игроков, которые в будущем смогут пополнить первую команду киевлян.

Также специалист сообщил, что селекционное направление академии уже усилили скауты Александр Бугера и Вадим Смоляк, с которыми он ранее работал.

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