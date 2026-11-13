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Украина завершила юношескую Олимпиаду-2026 на 11-м месте: сколько медалей завоевала сборная

Сборная Украины завершила выступления на летних юношеских Олимпийских играх-2026, которые проходили в Сенегале.
Сегодня, 16:37       Автор: Сергей Носенко
Бронзовая призерка Дарина Козка (справа) / Getty Images
Бронзовая призерка Дарина Козка (справа) / Getty Images

По итогам соревнований украинские спортсмены завоевали девять наград и заняли 11-е место в общем медальном зачете.

В активе украинской команды три золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Всего страну на турнире представляли 38 спортсменов, выступавших в 14 видах спорта.

Чемпионами Игр стали дзюдоист Хазар Гейдаров, победивший в весовой категории до 66 кг, метательница молота Милания Кохан и женская сборная Украины по футзалу. В финале украинки обыграли Венесуэлу со счетом 4:3.

Еще три серебряные награды Украине принесли шпажистка Алина Дмитрук, скороход Виталий Тарасюк и брейкерка Николь Джурик. Для последней эта медаль стала первой в истории Украины на юношеских Олимпийских играх в брейкинге.

Бронзовыми призерами стали скороходка Дарина Козка, борец пляжного стиля Никита Кузьменко и боксерша Евангелина Петрук. Для Петрук это первая украинская медаль в истории женского бокса на юношеских Олимпиадах.

В медальном зачете Украина уступила Южной Африке и Хорватии, которые также завоевали по три золотые награды, но имели больше серебряных медалей. Первое место занял Китай, второе — Япония.

На предыдущей летней юношеской Олимпиаде, которая состоялась в 2018 году в Буэнос-Айресе, украинская команда финишировала десятой с 18 наградами: пятью золотыми, семью серебряными и шестью бронзовыми.

Все медали Украины на юношеской Олимпиаде-2026:

  • Золото: Хазар Гейдаров (дзюдо), Милания Кохан (метание молота), женская сборная Украины (футзал).

  • Серебро: Алина Дмитрук (фехтование), Виталий Тарасюк (спортивная ходьба), Николь Джурик (брейкинг).

  • Бронза: Дарина Козка (спортивная ходьба), Никита Кузьменко (пляжная борьба), Евангелина Петрук (бокс).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Олимпийская сборная Украины

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