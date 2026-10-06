Индия впервые может принять Олимпиаду: МОК назвал семь претендентов на Игры-2036

Индия вошла в число семи стран, которые претендуют на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

Помимо Индии, заявки на проведение Олимпиады рассматривают Германия, Катар, Венгрия, Южная Корея, Южная Африка и Турция.

Для Индии Игры-2036 могут стать историческими — страна еще ни разу не принимала Олимпиаду. Катар также стремится провести Олимпийские игры впервые и хочет стать первой страной с мусульманским большинством, которая примет крупнейшее мировое мультиспортивное соревнование. В 2022 году Катар принимал чемпионат мира по футболу.

Турция в очередной раз пытается получить право на проведение Олимпиады. Стамбул уже пять раз подавал заявку, но ни одна из попыток не увенчалась успехом.

Южная Африка рассчитывает стать первой африканской страной — хозяйкой летних Олимпийских игр. При этом страна уже имеет опыт проведения крупных международных соревнований: в 2010 году там состоялся чемпионат мира по футболу.

Германию в борьбе за Олимпиаду-2036 представляет Мюнхен, который уже принимал Игры в 1972 году. Южная Корея имеет опыт проведения как летней, так и зимней Олимпиад — Сеул принимал летние Игры в 1988-м, а Пхенчхан — зимние в 2018 году.

МОК планирует сформировать предварительный список кандидатов в марте 2027 года. Желаемых хозяев Олимпиады определят после завершения этапа стратегического диалога в 2028 году, а окончательное решение ожидается в середине 2029 года.

При этом другие страны еще могут присоединиться к борьбе — крайний срок подачи заявок установлен на 31 октября 2026 года.

А в это время национальный олимпийский комитет Украины утвердил состав делегации на IV летние юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Дакаре с 31 октября по 13 ноября.

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