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Глава оргкомитета Олимпиады-2030 во Франции готовится покинуть пост

Эдгар Гроспирон уходит спустя всего полтора года после назначения.
Сегодня, 11:45       Автор: Сергей Носенко
Эдгар Гроспирон / Getty Images
Эдгар Гроспирон / Getty Images

Эдгар Гроспирон, президент оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года во Французских Альпах, готовится покинуть свой пост спустя 18 месяцев после назначения. Об этом агентству Рейтерс  сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, сейчас ведутся переговоры об условиях ухода Гроспирона, а исполнительный совет оргкомитета должен собраться в четверг. Гроспирона едва не отстранили еще во время зимних Игр в Милане-Кортине в начале этого года: тогда с поста вместо него ушел генеральный директор оргкомитета Сирил Линетт, сославшись на непреодолимые разногласия.

Ключевые стороны, заинтересованные в проведении Игр, включая правительство Франции, регионы Прованс-Альпы-Лазурный берег и Овернь-Рона-Альпы, а также национальный Олимпийский и Паралимпийский комитеты страны (CNOSF и CPSF), в конце августа заявили Международному олимпийскому комитету, что доверие к Гроспирону было полностью утрачено.

Организацию Игр-2030 сотрясают внутренние конфликты уже больше года: помимо Линетта, из оргкомитета за последнее время также ушли операционный директор Анн Мюрак, директор по коммуникациям Артюр Рише и глава комитета по вознаграждениям Бертран Мее.

Напомним, МОК восстановил страницу олимпийского комитета страны-агрессора.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада

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