iSport.ua
Русский Українська

Кристина Дмитренко оценила новую олимпийскую форму сборной Украины

О впечатлениях от новой олимпийской экипировки.
Сегодня, 14:05       Автор: Валентина Чорноштан
Кристина Дмитренко / Getty Images
Кристина Дмитренко / Getty Images

Биатлонистка сборной Украины Кристина Дмитренко поделилась своим мнением о форме национальной команды на Олимпиаду.

"Нам только что выдали отдельные элементы формы: мне достался костюм для презентации, другим – куртка и штаны. Моя роль заключалась в демонстрации костюма. Думаю, что на Олимпиаде он в холод будет согревать, а в дождь оставит нас сухими".

Ранее президент НОК сообщал, сколько украинских спортсменов примет участие в ближайших Олимпийских играх.

Кроме оценки экипировки, Дмитренко рассказала о программе подготовки:

31 октября мы отправляемся в Швецию, где нас ждут лыжи и стрельба. Там, до 27 ноября, будем готовиться к первому этапу Кубка мира, который начнется 29 ноября в Эстерсунде.

Сколько этапов Кубка мира пройдет до старта Олимпиады?

Пять.

Сто дней до Игр. Как вы оцениваете свою форму на этом этапе?

Пока что не могу сказать. Когда возьму старт, тогда скажу. Сама подготовка в тренировочном плане выглядит очень хорошо, мне нравятся города, где она проходит. Но как всё будет в соревновательном плане — нужно будет смотреть через месяц.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Кристина Дмитренко

Статьи по теме

Глава НОК Украины рассказал, сколько спортсменов поедет на Олимпиаду Глава НОК Украины рассказал, сколько спортсменов поедет на Олимпиаду
Мудрик готов сменить вид спорта ради Олимпиады Мудрик готов сменить вид спорта ради Олимпиады
Две украинки завершили в очках спринт в Холменколлене, победа и Малый глобус - у Пройсс Две украинки завершили в очках спринт в Холменколлене, победа и Малый глобус - у Пройсс
"Фантастическая новость": Кличко отреагировал на сохранение бокса в программе Олимпиады "Фантастическая новость": Кличко отреагировал на сохранение бокса в программе Олимпиады

Видео

Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16
Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Подопечные Шона Дайча сыграют с МЮ, Бавария принимает Байер
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Автоспорт16:50
Рованпера - о переходе в Формулу: Готов к тому, что вначале мне надерут зад
Украина16:45
УПЛ: ничья Кривбасса и Полтавы, Колос встретится с Александрией, а Эпицентр - с Вересом
Украина16:34
Кривбасс неожиданно потерял очки в домашнем матче с Полтавой
Европа16:25
Канте может вернуться в чемпионат Франции
Футбол15:52
Пирс Морган анонсировал новое интервью с Роналду
Европа15:38
Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16
Формула 115:27
В Формуле-1 обсудят новое важное правило
Формула 114:51
Астон Мартин шпионят за болидами конкурентов перед гонкой
Бокс14:41
Команда Пола начала активные поиски замены Джервонте
Европа14:27
Гвардиола - о задачах на сезон: "Молюсь о том, чтобы..."
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK