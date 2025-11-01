Кристина Дмитренко оценила новую олимпийскую форму сборной Украины

Биатлонистка сборной Украины Кристина Дмитренко поделилась своим мнением о форме национальной команды на Олимпиаду.

"Нам только что выдали отдельные элементы формы: мне достался костюм для презентации, другим – куртка и штаны. Моя роль заключалась в демонстрации костюма. Думаю, что на Олимпиаде он в холод будет согревать, а в дождь оставит нас сухими".

Ранее президент НОК сообщал, сколько украинских спортсменов примет участие в ближайших Олимпийских играх.

Кроме оценки экипировки, Дмитренко рассказала о программе подготовки:

31 октября мы отправляемся в Швецию, где нас ждут лыжи и стрельба. Там, до 27 ноября, будем готовиться к первому этапу Кубка мира, который начнется 29 ноября в Эстерсунде.

Сколько этапов Кубка мира пройдет до старта Олимпиады?

Пять.

Сто дней до Игр. Как вы оцениваете свою форму на этом этапе?

Пока что не могу сказать. Когда возьму старт, тогда скажу. Сама подготовка в тренировочном плане выглядит очень хорошо, мне нравятся города, где она проходит. Но как всё будет в соревновательном плане — нужно будет смотреть через месяц.

