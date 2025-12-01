Украина назвала состав на женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде
Сборная Украины определилась с составом на женскую индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Украина на дистанции будет представлена пятью биатлонистками.
Состав сборной Украины на женскую индивидуальную гонку:
- Кристина Дмитренко
- Валерия Дмитренко
- Анастасия Меркушина
- Александра Меркушина
- Дарина Чалык
Как сообщает Суспільне Спорт, изначально в заявку должна была войти Елена Городна, которая пропускала смешанную эстафету из-за насморка, однако из-за самочувствия не будет готова стартовать. Ее заменила Александра Меркушина.
Напомним, что женская индивидуальная гонка состоится во вторник, 2 декабря, и начнется в 16:30 по киевскому времени.
Ранее на этапе в Эстерсунде сборная Франции выиграла смешанную естафету.
