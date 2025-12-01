iSport.ua
Украина назвала состав на женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде

На дистанцию выйдут пять украинских биатлонисток.
Вчера, 17:45       Автор: Игорь Мищук
Кристина Дмитренко / Getty Images
Кристина Дмитренко / Getty Images

Сборная Украины определилась с составом на женскую индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Украина на дистанции будет представлена ​​пятью биатлонистками.

Состав сборной Украины на женскую индивидуальную гонку:

  • Кристина Дмитренко
  • Валерия Дмитренко
  • Анастасия Меркушина
  • Александра Меркушина
  • Дарина Чалык

Как сообщает Суспільне Спорт, изначально в заявку должна была войти Елена Городна, которая пропускала смешанную эстафету из-за насморка, однако из-за самочувствия не будет готова стартовать. Ее заменила Александра Меркушина.

Напомним, что женская индивидуальная гонка состоится во вторник, 2 декабря, и начнется в 16:30 по киевскому времени.

Ранее на этапе в Эстерсунде сборная Франции выиграла смешанную естафету.

