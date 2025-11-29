Украина финишировала в топ-10 мужской эстафеты в Эстерсунде

В субботу, 29 ноября, в шведском Эстерсунде состоялась мужская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

Судьба гонки во многом решилась уже на первом рубеже, после которого Норвегия оформила себе уверенный гандикап в полминуты.

Французы изо всех сил старались догнать лидеров, однако итальянские и немецкие спортсмены постоянно наступали на пятки, заставляя соперника нервничать.

Норвежцы так же допустили ряд ошибок, и в итоге сумели победить с преимуществом всего в 15 секунд.

У Украины же гонка так же вышла нервной. Сначала Тищенко отстал от лидеров на 23 секунды, затем Мандзин и Цимбал с дополнительными выстрелами опустили команду на 17-ю строчку. А уже оттуда Пидручный сумел сделать впечатляющий рывок, позволив Украине финишировать в топ-10.

Эстерсунд. Эстафета. Мужчины

Норвегия (1+10) 1:11:10,1 Франция (3+11) +15,3 Швеция (3+14) +24,7 Германия (0+9) +55,7 США (2+14) +1:25,0 Италия (3+10) +1:55,4

...

9. Украина (3+13) +3:22,7

