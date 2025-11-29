iSport.ua
Украина финишировала в топ-10 мужской эстафеты в Эстерсунде

Гонку выиграла команда Норвегии.
Вчера, 20:30       Автор: Андрей Безуглый
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В субботу, 29 ноября, в шведском Эстерсунде состоялась мужская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

Судьба гонки во многом решилась уже на первом рубеже, после которого Норвегия оформила себе уверенный гандикап в полминуты.

Французы изо всех сил старались догнать лидеров, однако итальянские и немецкие спортсмены постоянно наступали на пятки, заставляя соперника нервничать.

Норвежцы так же допустили ряд ошибок, и в итоге сумели победить с преимуществом всего в 15 секунд.

У Украины же гонка так же вышла нервной. Сначала Тищенко отстал от лидеров на 23 секунды, затем Мандзин и Цимбал с дополнительными выстрелами опустили команду на 17-ю строчку. А уже оттуда Пидручный сумел сделать впечатляющий рывок, позволив Украине финишировать в топ-10.

Эстерсунд. Эстафета. Мужчины

  1. Норвегия (1+10)  1:11:10,1
  2. Франция  (3+11)  +15,3
  3. Швеция (3+14)  +24,7
  4. Германия (0+9)  +55,7
  5. США (2+14)  +1:25,0 
  6. Италия (3+10)  +1:55,4

...

9. Украина (3+13)  +3:22,7

