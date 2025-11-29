Украина финишировала в топ-10 мужской эстафеты в Эстерсунде
В субботу, 29 ноября, в шведском Эстерсунде состоялась мужская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.
Судьба гонки во многом решилась уже на первом рубеже, после которого Норвегия оформила себе уверенный гандикап в полминуты.
Французы изо всех сил старались догнать лидеров, однако итальянские и немецкие спортсмены постоянно наступали на пятки, заставляя соперника нервничать.
Норвежцы так же допустили ряд ошибок, и в итоге сумели победить с преимуществом всего в 15 секунд.
У Украины же гонка так же вышла нервной. Сначала Тищенко отстал от лидеров на 23 секунды, затем Мандзин и Цимбал с дополнительными выстрелами опустили команду на 17-ю строчку. А уже оттуда Пидручный сумел сделать впечатляющий рывок, позволив Украине финишировать в топ-10.
Эстерсунд. Эстафета. Мужчины
- Норвегия (1+10) 1:11:10,1
- Франция (3+11) +15,3
- Швеция (3+14) +24,7
- Германия (0+9) +55,7
- США (2+14) +1:25,0
- Италия (3+10) +1:55,4
...
9. Украина (3+13) +3:22,7
