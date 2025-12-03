iSport.ua
Русский Українська

Стало известно, кто заменит Пидручного в индивидуальной гонке

Дебютант этого сезона.
Сегодня, 14:19       Автор: Валентина Чорноштан
Богдан Борковский / Getty Images
Богдан Борковский / Getty Images

Лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сообщил, что не сможет принять участие в индивидуальной гонке в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Однако Biathlonnews стало известно, кто заменит капитана команды — Богдан Борковский.

Дебютант этого сезона Кубка мира примет участие в гонке, которая должна начаться 3 декабря в 16:30 по киевскому времени.

Отметим, что Богдан в классической и смешанной эстафете неплохо пробежал два круга дистанции и почти безошибочно отстрелялся на огневых рубежах.

Добавим, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону Богдан Борковский

Статьи по теме

Пидручный пропустит первую индивидуальную гонку из-за болезности Пидручный пропустит первую индивидуальную гонку из-за болезности
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40 Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
Вирер вырвала победу в индивидуальной гонке в Эстерсунде, украинки провалились Вирер вырвала победу в индивидуальной гонке в Эстерсунде, украинки провалились

Видео

ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка
ТОП-10 моментов НБА: алей-уп Портленда и супер-дан новичка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Вирер выиграла женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде, украинки - вне топ-40
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Реал попытается наблизиться к Барсе, Малиновский против бывшей команды
просмотров

Последние новости

Украина16:25
Три ключевых игрока Зари получат новые соглашения
Европа16:09
Барселона назвала срок восстановления Дани Ольмо
15:46
Сборная Украины 3х3 примет участие в чемпионате мира в Польше
Другие страны15:31
Интер Майами ведет переговоры о подписании бывшего форварда Челси
Бокс15:09
Скандал на ринге. Бой Миронца с аргентинцем признан недействительным
Европа14:53
Артем Довбик близок к восстановлению к игре с Ювентусом
Украина14:35
Баенко прокомментировал слухи о трансфере Твердохлеба и Микитишина
Биатлон14:19
Стало известно, кто заменит Пидручного в индивидуальной гонке
Сборные14:16
Ковляр обошел Пуха Джеттера и Иссуфа Санона по ассистам за сборную Украины
Европа14:04
Globe Soccer Awards назвал финалистов премии лучшему футболисту 2025 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK