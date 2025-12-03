Стало известно, кто заменит Пидручного в индивидуальной гонке

Лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сообщил, что не сможет принять участие в индивидуальной гонке в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Однако Biathlonnews стало известно, кто заменит капитана команды — Богдан Борковский.

Дебютант этого сезона Кубка мира примет участие в гонке, которая должна начаться 3 декабря в 16:30 по киевскому времени.

Отметим, что Богдан в классической и смешанной эстафете неплохо пробежал два круга дистанции и почти безошибочно отстрелялся на огневых рубежах.

Добавим, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция.

