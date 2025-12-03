Пидручный пропустит первую индивидуальную гонку из-за болезности

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный сообщил, что не сможет принять участие в индивидуальной гонке в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Лидер нашей команды сообщил о плохом самочувствии.

"Утром проснулся и понял, что приболел. Беспокоит горло. С тренером решили пропустить гонку, потому что впереди еще долгий сезон и не нужно рисковать"

Отметим, что индивидуальная гонка должна начаться в 16:30 по киевскому времени 3 декабря. На ISPORT доступна онлайн-трансляция.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!