iSport.ua
Русский Українська

Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира

Пидручный и дебютант Борковский в составе.
Сегодня, 14:11       Автор: Валентина Чорноштан
Мужская сборная Украины по биатлону / Getty Images
Мужская сборная Украины по биатлону / Getty Images

Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на новый сезон Кубка мира-2025/26, сообщает Biathlonnews.

Как и в прошлом сезоне, лидером команды остаётся 34-летний Дмитрий Пидручный.

Также в команду присоединится Богдан Борковский - для него этот сезон станет первым выступлением на профессиональном уровне.

Состав мужской сборной Украины на первый этап Кубка мира:

  • Дмитрий Пидручный;
  • Виталий Мандзын;
  • Антон Дудченко;
  • Артем Тищенко;
  • Богдан Цимбал;
  • Богдан Борковский.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный Виталий Мандзин

Статьи по теме

Джима и Мандзин примут участие в шоу City Biathlon-2025 Джима и Мандзин примут участие в шоу City Biathlon-2025
Украинский биатлонист претендует на звание лучшего новичка сезона Украинский биатлонист претендует на звание лучшего новичка сезона
Дудченко выиграл масс-старт чемпионата Украины, Манадзин чуть не потерял второе место Дудченко выиграл масс-старт чемпионата Украины, Манадзин чуть не потерял второе место
Легрейд одержал победу в пасьюте в Холменколлене, Пидручный - в топ-30 Легрейд одержал победу в пасьюте в Холменколлене, Пидручный - в топ-30

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

НБА16:34
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Теннис16:17
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Европа15:52
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Европа14:58
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Украина14:43
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Европа14:33
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Европа14:31
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Биатлон14:11
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира
Европа14:05
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Бокс13:41
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK