Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира

Пидручный и дебютант Борковский в составе.

Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на новый сезон Кубка мира-2025/26, сообщает Biathlonnews.

Как и в прошлом сезоне, лидером команды остаётся 34-летний Дмитрий Пидручный.

Также в команду присоединится Богдан Борковский - для него этот сезон станет первым выступлением на профессиональном уровне.

Состав мужской сборной Украины на первый этап Кубка мира:

Дмитрий Пидручный;

Виталий Мандзын;

Антон Дудченко;

Артем Тищенко;

Богдан Цимбал;

Богдан Борковский.

