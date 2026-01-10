iSport.ua
Джакомель выиграл пасьют в Оберхофе, Пидручный прорвался в десятку

Украинец показал лучший результат сезона.
Сегодня, 13:43       Автор: Антон Федорцив
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель триумфовал в гонке преследования. Он преодолел дистанцию в ​​12,5 км за 37:15,4 минуты.

На четырех огневых рубежах он допустил аж шесть промахов. Впрочем, даже с такой посредственной стрельбой Джакомель сумел опередить норвежца Мартина Ульдаля. Третьим стал шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон.

Классно выступил Дмитрий Пидручный. Он лишь однажды промахнулся и сумел подняться на 7-е место. Соотечественник Пидручного Виталий Мандзин замкнул первую двадцатку (6 промахов).

Кубок мира. Оберхоф, Германия
Мужчины, гонка преследования

1. Томмазо Джакомель (2+2+2+0) 37:15,4 минуты
2. Мартин Ульдаль (0+1+0+3) +4,5
3. Себастьян Самуэльссон (1+2+2+1) +8,8
...
7. Дмитрий Пидручный (0+1+0+0) +20,7
20. Виталий Мандзин (1+2+3+0) +1:27,9
44. Богдан Борковский (1+2+2+1) +3:29,7

