Джакомель выиграл пасьют в Оберхофе, Пидручный прорвался в десятку
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель триумфовал в гонке преследования. Он преодолел дистанцию в 12,5 км за 37:15,4 минуты.
На четырех огневых рубежах он допустил аж шесть промахов. Впрочем, даже с такой посредственной стрельбой Джакомель сумел опередить норвежца Мартина Ульдаля. Третьим стал шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон.
Классно выступил Дмитрий Пидручный. Он лишь однажды промахнулся и сумел подняться на 7-е место. Соотечественник Пидручного Виталий Мандзин замкнул первую двадцатку (6 промахов).
Кубок мира. Оберхоф, Германия
Мужчины, гонка преследования
1. Томмазо Джакомель (2+2+2+0) 37:15,4 минуты
2. Мартин Ульдаль (0+1+0+3) +4,5
3. Себастьян Самуэльссон (1+2+2+1) +8,8
...
7. Дмитрий Пидручный (0+1+0+0) +20,7
20. Виталий Мандзин (1+2+3+0) +1:27,9
44. Богдан Борковский (1+2+2+1) +3:29,7
