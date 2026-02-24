iSport.ua
Джакомель принял решение о выступлениях после операции

Биатлонист идет вторым в общем зачете Кубка мира.
Сегодня, 20:49       Автор: Антон Федорцив
Томмазо Джакомель / Getty Images
Томмазо Джакомель / Getty Images

Итальянец Томмазо Джакомель не возобновит выступления в сезоне 2025/26. После абляции на сердце спортсмен решил досрочно завершить кампанию.

"Мой сезон завершен. Я опустошен", – написал Джакомель в Instagram.

Итальянскому биатлонисту стало плохо во время масс-старта на Олимпиаде. Хотя он лидировал на тот момент, но вынужден был сойти с дистанции из-за боли в боку. Обследование выявило у него нарушение проводимости предсердий.

Врачи решили сделать Джакомелю операцию. Профильная федерация сначала объявила, что ориентировочно через две недели претендент на Хрустальный глобус вернется к тренировкам. Впрочем, биатлонисту необходима более продолжительная реабилитация.

Напомним, мужская сборная Украины определилась с составом в финском Контиолахти.

