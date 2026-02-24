iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Питтсбург и Колорадо устроили обмен защитниками

Команды организовали интересный бартер.
Сегодня, 21:17       Автор: Антон Федорцив
Самюэль Жирар / Getty Images
Самюэль Жирар / Getty Images

Заокеанские клубы готовятся к возобновлению регулярки после Олимпиады-2026. Питтсбург и Колорадо обменялись защитниками, сообщает официальный сайт НХЛ.

Пингвинз получили Самюэля Жирара и выбор во втором раунде драфта 2028 года. Контракт канадца со средней зарплатой 5 млн долларов действует до конца кампании 2026/27. В обратном направлении поехал Бретт Кулак.

Жирар выступал за Эвеланш с осени 2017 года. Зато для его соотечественника Колорадо станет третьей командой в течение этого сезона. Начал кампанию он в составе Эдмонтона, а в Питтсбурге провел два месяца.

Кстати, ранее США дожали сборную Канады в финале Олимпийских игр.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Питтсбург Пингвинз Колорадо Эвеланш Самюэль Жирар Бретт Кулак

Статьи по теме

НХЛ: Тампа разгромила Флориду, Каролина обыграла Рейнджерс, победы Питтсбурга и Вегаса НХЛ: Тампа разгромила Флориду, Каролина обыграла Рейнджерс, победы Питтсбурга и Вегаса
НХЛ: Колорадо разгромил Детройт, Питтсбург одолел Рейнджерс, Флорида уступила Виннипегу НХЛ: Колорадо разгромил Детройт, Питтсбург одолел Рейнджерс, Флорида уступила Виннипегу
НХЛ: Колорадо обыграл Торонто, Оттава разгромила Вегас, победы Питтсбурга и Флориды НХЛ: Колорадо обыграл Торонто, Оттава разгромила Вегас, победы Питтсбурга и Флориды
НХЛ: Колорадо одолел Вашингтон, Флорида проиграла Сан-Хосе, победы Каролины и Питтсбурга НХЛ: Колорадо одолел Вашингтон, Флорида проиграла Сан-Хосе, победы Каролины и Питтсбурга

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Атлетико, Байера, Интера, Ньюкасла в плей-офф Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:41
Атлетико с хет-триком Серлота переиграл Брюгге
НХЛ21:17
Питтсбург и Колорадо устроили обмен защитниками
Биатлон20:49
Джакомель принял решение о выступлениях после операции
Формула 120:25
Инженер Ферстаппена подытожил предсезонные тесты
Европа19:45
Экс-звезда Ливерпуля может переехать на болота
Украина19:44
УХЛ: Шторм разгромил Крыжинку Кэпиталз
Европа19:30
Экс-звезда МЮ не подошел двум клубам Серии A
Олимпийские игры19:30
Нидерланды присоединились к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026
Другие страны18:59
Заокеанский гранд остался без тренера
ЧМ-202618:50
Президент Мексики заявила, что для проведения ЧМ-2026 есть все гарантии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK