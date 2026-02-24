Питтсбург и Колорадо устроили обмен защитниками

Заокеанские клубы готовятся к возобновлению регулярки после Олимпиады-2026. Питтсбург и Колорадо обменялись защитниками, сообщает официальный сайт НХЛ.

Пингвинз получили Самюэля Жирара и выбор во втором раунде драфта 2028 года. Контракт канадца со средней зарплатой 5 млн долларов действует до конца кампании 2026/27. В обратном направлении поехал Бретт Кулак.

Жирар выступал за Эвеланш с осени 2017 года. Зато для его соотечественника Колорадо станет третьей командой в течение этого сезона. Начал кампанию он в составе Эдмонтона, а в Питтсбурге провел два месяца.

Кстати, ранее США дожали сборную Канады в финале Олимпийских игр.

