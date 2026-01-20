НХЛ: Колорадо одолел Вашингтон, Флорида проиграла Сан-Хосе, победы Каролины и Питтсбурга
В ночь на вторник, 20 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 19 января
Каролина – Баффало – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 1 Далин (Цукер, Куинн), 1:1 – 7 Свечников (Уокер, Ахо), 2:1 – 42 Джарвис (Ахо, Свечников)
Колорадо – Вашингтон – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 5 Келли (Барре-Буле, Макар), 1:1 – 7 Чикран (Фрэнк, Строум), 2:1 – 27 Маккиннон (Олофссон, Нечас), 3:1 – 35 Олофссон (Нелсон, Мэнсон), 3:2 – 36 Фрэнк (Дауд, Овечкин), 4:2 – 52 Лехконен (Маккиннон), 5:2 – 56 Маккиннон (Нечас)
Сиэтл – Питтсбург – 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Шайбы: 0:1 – 5 Уозерспун (Манта, Лизотт), 0:2 – 7 Дьюар, 1:2 – 16 Майерс (Уинтертон, Шварц), 2:2 – 33 Линдгрен (Майерс, Уинтертон), 2:3 – 34 Кулак (Кросби), 2:4 – 42 Брэзо (Клифтон, Манта), 3:4 – 47 Толванен (Райт, Монтур), 3:5 – 56 Ракелль (Кросби), 3:6 – 59 Дьюар (Лизотт)
Флорида – Сан-Хосе – 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 21 Смит (Веннберг, Лильегрен), 0:2 – 22 Деарне (Миса, Чернышов), 0:3 – 26 Ферраро (Миса, Чернышов), 1:3 – 41 Луостаринен (Экблад), 1:4 – 57 Гудроу
Торонто – Миннесота – 3:6 (1:2, 0:3, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 4 Тарасенко (Капризов, Хартман), 0:2 – 10 Хартман (Капризов, Зукарелло-Асен), 1:2 – 18 Таварес (Мэттьюс, Найз), 1:3 – 26 Фолиньо (К. Хьюз, Фэйбер), 1:4 – 28 Тарасенко (К. Хьюз), 1:5 – 39 Фолиньо (Юров, Фэйбер), 2:5 – 46 Робертсон (Коуэн, Руа), 3:5 – 55 Мэттьюс (Доми), 3:6 – 57 Фолиньо (Штурм, Тарасенко)
Вегас – Филадельфия – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 3 Конекны, 1:1 – 39 Гертл (Стоун, Айкел), 1:2 – 47 Конекны
Чикаго – Виннипег – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 33 Дикинсон (Влашич, Донато), 2:0 – 58 Бедард (Влашич, Михеев)
Калгари – Нью-Джерси – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 27 Мерсер (Зигентхалер, Хэмилтон), 1:1 – 29 Кадри (Гридин, Баль), 1:2 – 61 Немец (Братт, Джек Хьюз)
Анахайм – Рейнджерс – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 4 Робертсон (Миллер, Зибанежад), 1:1 – 11 Мактавиш (Минтюков), 1:2 – 24 Панарин (Миллер, Трочек), 2:2 – 28 Вил (Пелинг), 3:2 – 38 Киллорн (Труба), 4:2 – 41 Готье (Хеллесон), 4:3 – 47 Гавриков (Трочек, Панарин), 5:3 – 59 Готье (Лакомб)
Ванкувер – Айлендерс – 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Сассон (Хегландер, Карлссон), 1:1 – 10 Дюклер (Шефер, Деанджело), 2:1 – 14 Кэйн (Кемпф, Петтерссон), 2:2 – 34 Дюклер (Барзэл, Ричи), 2:3 – 35 Пулок (Пажо, Шефер), 2:4 – 50 Деанджело (Барзэл, Ли), 3:4 – 58 О'Коннор (Гронек)
