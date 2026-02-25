iSport.ua
Хоккей

Питтсбург узнал сроки восстановления Кросби

Капитан Пингвинз не поможет в грядущих матчах.
Вчера, 23:21       Автор: Антон Федорцив
Сидни Кросби / Getty Images
Сидни Кросби / Getty Images

Форвард Питтсбурга Сидни Кросби остается в лазарете. Канадец пропустит минимум месяц из-за повреждения нижней части тела, сообщает Reuters.

Ветеран получил травму в четвертьфинале Олимпиады-2026. Пингвинз к 25 марта сыграют 15 матчей регулярки НХЛ. В общей сложности до конца основной части сезона у пенсильванцев осталось 36 поединков.

Питтсбург идет пятым в Восточной конференции. Рекорд команды – 29 побед, 27 поражений. Кросби в нынешнем сезоне забросил 27 шайб и отдал 32 результативные передачи (56 матчей).

К слову, накануне Питтсбург устроил обмен защитниками с Колорадо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сидни Кросби Питтсбург Пингвинз

